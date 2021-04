Rally Croazia 2021, shakedown: Toyota e Rovampera subito al top (Di giovedì 22 aprile 2021) Inizia nel migliore dei modi il fine settimana per Kalle Rovampera. La giovane stella di casa Toyota ha registrato il miglior crono nello shakedown del Rally di Croazia, terzo atto della stagione. Il leader del Mondiale, a caccia del primo acuto della stagione, è stato il migliore nella sessione di questa mattina che, lo ricordiamo, non vale ai fini della classifica dell’evento. Il finlandese ha tagliato il traguardo in alle 2.47.9, un ottimo crono che gli ha permesso di precedere di 7 decimi sul britannico Elfyn Evans. Toyota monopolizza il podio virtuale con il francese Sebastien Ogier, terzo al traguardo con 3.9 secondi di ritardo dal teammate. Hyundai insegue al momento con il belga Thierry Neuville e con l’estone Ott Tanak, rispettivamente attardati di 5.1 e 6 secondi da ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Inizia nel migliore dei modi il fine settimana per Kalle. La giovane stella di casaha registrato il miglior crono nellodeldi, terzo atto della stagione. Il leader del Mondiale, a caccia del primo acuto della stagione, è stato il migliore nella sessione di questa mattina che, lo ricordiamo, non vale ai fini della classifica dell’evento. Il finlandese ha tagliato il traguardo in alle 2.47.9, un ottimo crono che gli ha permesso di precedere di 7 decimi sul britannico Elfyn Evans.monopolizza il podio virtuale con il francese Sebastien Ogier, terzo al traguardo con 3.9 secondi di ritardo dal teammate. Hyundai insegue al momento con il belga Thierry Neuville e con l’estone Ott Tanak, rispettivamente attardati di 5.1 e 6 secondi da ...

