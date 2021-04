Raggiunto l' obiettivo | Arcuri | capito come si fa? La lezione di Figliuolo nel bollettino | picco di vaccinazioni

(Di giovedì 22 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere piuttosto stabile a livello di contagi e decessi, con i ricoveri che stanno lentamente ma costantemente diminuendo e le dosi somministrate che invece stanno salendo. Oggi, giovedì 22 aprile, per la prima volta è statol'delle 500mila somministrazioni fissato nel piano del generale. Per l'esattezza sono state 519.849 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.414.981. Almeno da questo punto di vista l'Italia ha iniziato a correre, con la speranza che non si tratti di un fuoco di paglia ma soltanto di un ottimo punto d'inizio. Per quanto riguarda invece ilrilasciato dal ministero della Salute, questo dà conto di 16.232 contagiati, 19.125 guariti e 360 morti su 364.804 tamponi analizzati, con il tasso di ...

Ultime Notizie dalla rete

