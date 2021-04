Raffaele Giovine Caserta Decide | “Polizia municipale intervenga sui roghi!”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati recentemente documentati casi di contenitori per la nettezza urbana dati alle fiamme nelle zone di Piazza Vanvitelli e del Duomo. Un pericolo sia per quanti lì risiedono e lavorano, sia per la qualità dell’aria in generale. Comeriteniamo sia importante dare battaglia per prevenire questi episodi di inciviltà e punire severamente quanti li causano “Ci segnalano continui roghi nel centro storico: vengono bruciati cassonetti di continuo.” dichiara, candidato a Sindaco per. “Questo rappresenta un pericolo sia per la sicurezza sia per l’ambiente. Occorre che lasubito per sanzionare i responsabili”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.