Quanti regali agli avversari, il Benevento continua a farsi del male da solo (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – farsi del male da soli, un’arte a cui i difensori del Benevento negli ultimi tempi sembrano particolarmente affezionati. Anche nella trasferta di Genova i gol regalati agli avversari non sono mancati finendo per risultare decisivi. Per la quinta volta nel girone di ritorno la Strega è riuscita a portarsi in vantaggio senza raccogliere i tre punti al novantesimo, un dato che la dice già lunga sul ruolino registrato nelle ultime giornate. Se a questo aggiungiamo che quattro delle ultime sette reti incassate sono state praticamente confezionate e decorate con un fiocco giallorosso, il discorso si fa ancora più opaco. Andare in vantaggio in uno scontro diretto, per giunta in trasferta, non è cosa da poco. Farlo due volte nel giro di un quarto d’ora ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidelda soli, un’arte a cui i difensori delnegli ultimi tempi sembrano particolarmente affezionati. Anche nella trasferta di Genova i gol regalatinon sono mancati finendo per risultare decisivi. Per la quinta volta nel girone di ritorno la Strega è riuscita a portarsi in vantaggio senza raccogliere i tre punti al novantesimo, un dato che la dice già lunga sul ruolino registrato nelle ultime giornate. Se a questo aggiungiamo che quattro delle ultime sette reti incassate sono state praticamente confezionate e decorate con un fiocco giallorosso, il discorso si fa ancora più opaco. Andare in vantaggio in uno scontro diretto, per giunta in trasferta, non è cosa da poco. Farlo due volte nel giro di un quarto d’ora ...

