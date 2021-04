Putin usa toni molto duri nel suo discorso annuale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri il presidente russo Vladimirha tenuto il suoalla nazione, che era più atteso del solito perché in questi giorni la Russia ha ammassato una quantità enorme di soldati e di mezzi militari al confine con l’Ucraina, come se si preparasse all’invasione da un momento all’altro.ha dedicato la maggior parte delad argomenti interni, non ha parlato di Ucraina e però ha usato un tonominaccioso contro l’occidente: “Gli organizzatori di qualsiasi provocazione che minacci gli interessi fondamentali della nostra sicurezza si pentiranno di quello che fanno più di quanto si siano pentiti di qualsiasi cosa – ha dettoalla sala piena di membri del Parlamento e governatori – spero che a nessuno venga l’idea di varcare la ...

... condizioni critiche, ma accetta vitamine Per Navalny, si muovonoe Ue: "Mosca responsabile per ...sono molto leggere e in più Biden ha riconosciuto il ruolo planetario del Cremlino invitando..., che nonmai pubblicamente il nome di Navalny, non ha specificato a chi si riferisse la denuncia, ma i governi occidentali sono stati duramente critici nei confronti del trattamento di ...Il presidente russo dice che decide lui che cosa è una provocazione che vale una guerra con l'Ucraina, mentre manda 100 mila soldati al confine con aerei, navi e carri armati ...Una risposta «asimmetrica, rapida e dura» alle provocazioni. Con queste parole Putin, durante il discorso di ieri all’Assemblea federale, ha fatto riferimento alle tensioni tra Mosca e la comunità int ...