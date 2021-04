Pupo choc a Oggi è un altro giorno | «Ho pensato di farla finita Da miliardario sono diventato indigente» Gelo in studio

Advertising

infoitcultura : Pupo choc a Oggi è un altro giorno: «Ho pensato di farla finita. Da miliardario sono diventato indigente». Gelo in… - infoitcultura : Pupo choc: 'Indebitato, ho pensato di farla finita' -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo choc

ECCO COME MI FERMAI - E c'è un episodio specifico cherammenta. Dice a Serena Bortone: 'Cosa mi ha fermato? Ero sull'autostrada, stavo tornando al Casinò di Venezia dove volevo cercare di ..., colpo bassissimo a Mara Venier: attimi di sconcerto in studio su Rai 1Il cantante e conduttore televisivo parla del periodo buio della sua vita, quando, schiavo della ludopatia e dei debiti, pensò di uccidersi. Ad aiutarlo ad uscire dalla crisi fu Gianni Morandi. E non ..."In un momento particolare, fu proprio Gianni Morandi che di fronte al mancato pagamento di un mio debito, lo pagò personalmente".