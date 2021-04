(Di giovedì 22 aprile 2021)ha presentato oggi lada. Elaborato un nuovo approccio innovativo per il design del kit da calcio Away 2021 della Nazionale. Il nuovo kit è stato svelato come parte della campagna “Only See Great” diche celebra l’unicità e l’orgoglio nazionale. Questa la nota che annuncia laL'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Puma lancia la nuova maglia da trasferta dell’#Italia: le immagini ufficiali - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Puma lancia la nuova maglia da trasferta dell’Italia: Puma ha presentato oggi la nuova maglia d… - CalcioFinanza : #Puma lancia la nuova maglia da trasferta dell’#Italia: le immagini ufficiali - passionemaglie : ???? Presentata la nuova maglia dell'#Italia da trasferta! ?? Puma lancia una nuova direzione creativa con la campagna… - tuttoatalanta : Italia, dal 2022 Adidas nuovo sponsor tecnico? Intanto Puma lancia le nuove maglie -

Ultime Notizie dalla rete : Puma lancia

MF Fashion

Annunciata lo scorso anno come nuovo volto di, Dua Lipa appare nei primi scatti fotografici dell'ad campaign che impersona per il brand di scarpe e abbigliamento sportivo. Ein anteprima le nuovissime sneakers del marchio che si ...Il bestseller del Lingotto ha preceduto laYpsilon (13.019 unità) , sempre nei primi posti ... la Fiat 500X (11.001 unità), la Ford(10.527 unità), la Opel Corsa (10.200 unità) e la Peugeot ...Spunta un nuovo sponsor tecnico in vista dei prossimi Mondiali in Qatar 2022, con Adidas che può prendere il posto della rivale e connazionale casa tedesca ...Winnie Harlow indossa la nuova collezione Puma composta da tute, shorts, abiti a rete e le immancabili sneakers dai colori tenui ...