Pubblica amministrazione | il nuovo capo del Dipartimento è Marcello Fiori Già coordinatore dei club Forza Silvio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildeldellapresso la Presidenza del Consiglio è. Come riporta La Reil decreto di nomina è datato 22 marzo e a firma del sottosegretario a palazzo Chigi, il consigliere di stato Roberto Garofoli. Dal 1994 a oggi, classe 1960, ha ricoperto numerosi incarichi per le istituzioni a partire dal 1999 nella cabina di regia per il Giubileo e proseguire con incarichi per la Protezione civile dal 2002 al 2006, con incarichi anche al ministero delle Comunicazioni nonché Sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania. Un curriculum in cui ci sono anche quattro anni di docenza a Tor Vergata, un incarico al ministero per i Beni culturali.fu ...