Processo per gli scontri anti-Salvini: proteste davanti al Tribunale (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno striscione appesa davanti ai cancelli del Tribunale di Napoli affisso da attivisti della Rete antifascista Napoletana e del movimento di lotta – Disoccupati “7 Novembre”, che stamattina hanno manifestato. C’era in corso l’udienza del Processo che si sta celebrando davanti alla terza sezione penale per gli scontri verificati a Fuorigrotta in occasione di una visita in citta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “11 marzo 2017, c’eravamo tutti. Napoli non si Lega. Toccano uno, toccano tutti”: questo il testo di uno degli striscione. Otto le persone finite sotto Processo iniziato nell’ottobre 2019 dopo indagini coordinate dai pm Falcone e Tufano, ma oggi in aula c’era il sostituto procuratore Mariangela ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno striscione appesa davai cancelli deldi Napoli affisso da attivisti della Retefascista Napoletana e del movimento di lotta – Disoccupati “7 Novembre”, che stamattina hanno manifestato. C’era in corso l’udienza delche si sta celebrando davalla terza sezione penale per gliverificati a Fuorigrotta in occasione di una visita in citta dell’ex ministro dell’Interno Matteo. “11 marzo 2017, c’eravamo tutti. Napoli non si Lega. Toccano uno, toccano tutti”: questo il testo di uno degli striscione. Otto le persone finite sottoiniziato nell’ottobre 2019 dopo indagini coordinate dai pm Falcone e Tufano, ma oggi in aula c’era il sostituto procuratore Mariangela ...

