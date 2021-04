Probabili formazioni Lazio-Milan | trentatreesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di lunedì 26 aprile nella cornice dello stadio Olimpico. Le due squadre sono pronte a dare vita ad uno scontro diretto per un posto in Champions League. La copertura tv sarà assicurata da Sky Sport ma potrete seguire il match anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Correa e Immobile pronti a partire dal 1? con Caicedo in panchina. Out solamente Luiz Felipe ed Escalante, da monitorare le condizioni di Lucas Leiva.– Da valutare Ibrahimovic come Theo Hernandez e Bennacer. Nel caso, spazio a Leao sul fronte d’attacco mentre ...