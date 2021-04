Probabili formazioni Atalanta-Bologna: trentatreesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Bologna, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre vanno a caccia dei tre punti in questo posticipo in programma alle 20:45 di domenica 25 aprile. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport o in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Atalanta – Spazio al 4-2-3-1 con Zapata unica punta, sostenuto da Malinovskyi, Pessina e Muriel. de Roon e Freuler pronti ad agire a centrocampo. Out Hateboer e Gosens. Bologna – Out Santander, Hickey, Tomiyasu e Medel. Orsolini, Soriano e Sansone pronti ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre vanno a caccia dei tre punti in questo posticipo in programma alle 20:45 di domenica 25 aprile. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport o in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Zapata unica punta, sostenuto da Malinovskyi, Pessina e Muriel. de Roon e Freuler pronti ad agire a centrocampo. Out Hateboer e Gosens.– Out Santander, Hickey, Tomiyasu e Medel. Orsolini, Soriano e Sansone pronti ...

