Priorità alla scuola: stabilizzare ora i docenti per non avere balletti a settembre. Classi con non più di 22 alunni (Di giovedì 22 aprile 2021) "Siamo ad una situazione ridicola". A dirlo all'Ansa è Costanza Margiotta, docente di Filosofia del diritto all'università di Padova, portavoce del Comitato Priorità alla scuola. "Siamo al balletto delle cifre, a dei proclami buttati lì per vedere le reazioni di Regioni e sindacati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) "Siamo ad una situazione ridicola". A dirlo all'Ansa è Costanza Margiotta, docente di Filosofia del diritto all'università di Padova, portavoce del Comitato. "Siamo al balletto delle cifre, a dei proclami buttati lì per vedere le reazioni di Regioni e sindacati. L'articolo .

Priorità alla scuola all'attacco: "Vergognoso e inaccettabile l'atteggiamento del governo". Giovedì incontro con Floridia