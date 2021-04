Principe Harry | i colloqui con la regina Elisabetta prima del ritorno negli Usa da Meghan | “Ecco cosa si sono detti”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilè tornato in California dopo aver partecipato ai funerali del nonno, ilFilippo, lo scorso sabato. Lo scrive il New York Post, spiegando chequindi ha saltato il 95esimo compleanno dellaII. Secondo il tabloid americano, ilè atterrato al terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles a bordo di un volo dell’American Airlines, poi un autista lo ha riportato a Montecito, dove si trova la villa in cui abita. Sempre secondo il New York Post,è ora in quarantena, secondo le norme californiane anti-Covid che regolano i viaggi internazionali. In ogni caso,di ripartire,ha incontrato la nonna “almeno due volte”, per altrettanti ...

Il funerale delFilippo è stato celebrato sabato scorso. Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile 2021 all'età di 99 anni e perquesta è stata l'occasione per rientrare nel Regno Unito dopo il ...Tutto il mondo si è interrogato sulle vere ragioni per cui Meghan Markle non abbia accompagnato il maritoai funerali delFilippo . Il motivo ufficiale: i medici avrebbero sconsigliato alla duchessa incinta di sei mesi il lungo viaggio dalla California a Londra. La causa sospettata dai più: ...Non è ancora tempo per Carlo e c’è chi dice non lo sarà mai. Con la morte di Filippo, la regina ha subito il più duro dei colpi, in una vita che già 26enne - l’età in cui è diventata monarca, dopo la ...La grande assente al funerale di Filippo è stata Meghan Markle, ma ha fatto sentire la sua vicinanza alla Regina: il gesto segreto ...