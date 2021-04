Preso a bastonate da due anziane e poi arrestato | la triste storia di un ladro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Fingendosi un vicino, si è introdotto in casa di un'anziana , in una zona isolata sulle alture di Voltri, nel ponente genovese, senza però mettere in conto di trovarsi di fronte ad una donna e ai suoi ...

Advertising

LauraCarrese : RT @bisagnino: Rapinatore violento preso a bastonate da due anziane, arrestato mentre si dà alla fuga - bisagnino : Rapinatore violento preso a bastonate da due anziane, arrestato mentre si dà alla fuga - ReErthu : @GassmanGassmann mio padre da quel momento mi ha chiuso la porta in faccia e ha cominciato ogni giorno tra bastonat… - cristianovilla9 : RT @conteDartagnan: del resto il padre di fratellì ha detto le stesse cose di Grillo parlando del figlio che ha preso a bastonate la ragazza - conteDartagnan : del resto il padre di fratellì ha detto le stesse cose di Grillo parlando del figlio che ha preso a bastonate la ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Preso bastonate

Genova24.it

Fingendosi un vicino, si è introdotto in casa di un'anziana , in una zona isolata sulle alture di Voltri, nel ponente genovese, senza però mettere in conto di trovarsi di fronte ad una donna e ai suoi ...Entrambe hanno cercato di opporsi in ogni modo, anche dandogli delleper bloccarlo, ma il rapinatore ha continuato a spintonarle rifiutandosi di allontanarsi e tentando di aprire le porte ...La Polizia di Stato di Pisa, a conclusione di una complessa attività investigativa, ha individuato e indagato otto minorenni responsabili,... Scopri di più ...L'indagine ha preso le mosse dalla costola di un altro ... di svariati strumenti atti all'offesa: mazze, bastoni ed anche petardi di categoria F4, la cui detenzione è proibita, se non si è ...