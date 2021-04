Prenotazione vaccino Covid fascia di età 40-50 anni | spunta la data ma è una fake news

(Di giovedì 22 aprile 2021) Da qualche ora stanno girando informazioni sbagliate circa la campagna di vaccinazione anti19. Salute Lazio, attraverso un post sulla pagina ufficiale di Facebook, ha voluto segnalare la falsità del messaggio sottolineando che “Lesono sempre dietro l’angolo, informati solo sui canali ufficiali Salute Lazio.” Leggi anche: Ricoverato per un ictus, prende ilin ospedale: 76enne muore dopo giorni di calvario. La furia della famiglia: ‘Vogliamo risposte’ Intanto, di ufficiale e veritiero, c’è la partenza delle prenotazioni delle vaccinazioni per lad’età 59-58(le persone nate tra il 1962 e 1963), cominciata da martedì 27 aprile alle 00:00. su Il Corriere della Città.

...deambulante e a cui viene negata la possibilità di ricevere la seconda dose dianti - Covid ... Ho provato a modificare lasul portale della Regione Lombardia e chiamando il numero ...Riaprono anche cinema, teatri, sale concerto e altri locali conobbligatoria, ... A Modena, al 21 aprile, abbiamo superato le 216.890 dosi diinoculate, di cui 150.650 prime dosi.Entro domani, venerdì 23 aprile, arriveranno in Toscana le prime 11mila dosi del vaccino anti Covid della Johnson & Johnson dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco. Questa nuova fornitura di ...Un caso-limite, ma assolutamente grave, quello accaduto a Milano ad un ultraottantenne, paziente oncologico, che in seguito ad un intervento non è più perfettamente deambulante e a ...