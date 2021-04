(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutidella 2^ IT B dell’Istituto Lucarelli di Benevento si è aggiudicato il primocome miglior componimento-poesia del Concorsoper le scuole secondarie di secondo grado promosso dall’Associazione Libera, coordinamento di Benevento. Il giovanedell’Istituto Lucarelli ha presentato un elaborato su ‘La Città che vorrei: una politica al servizio del territorio’ spaziando sulle problematiche e le eccellenze di Benevento. “E’ stato un onore per me partecipare a questointitolato a Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, martiri del nostro territorio, che hanno speso la vita ...

Advertising

anteprima24 : ** Premio artistico-letterario 'Delcogliano-Iermano' allo studente Antonio Tortona ** - larafacco_press : RT @MMacte: #workinginprogress Sul sito web stiamo gradualmente aggiungendo testi di approfondimento sulle opere del Premio Termoli, inform… - MMacte : #workinginprogress Sul sito web stiamo gradualmente aggiungendo testi di approfondimento sulle opere del Premio Ter… - CarloPulsoni : Si parla del premio artistico Romeo Gallenga Stuart su tuttoggi. Vi aspettiamo venerdì 14 maggio all'inaugurazione… - CarloPulsoni : Grazie a Umbria24 per questo articolo sul premio artistico Gallenga Stuart. Vi aspettiamo venerdì 14 maggio all'ina… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio artistico

PerugiaToday

...che ottiene il secondo posto alTenco 2013 e viene nominato vincitore assoluto del... Attualmente è direttoredel teatro Casalaina di Novara di Sicilia (Messina) e della Sala ...Benevento . L'Istituto Comprensivo Giovan Battista Bosco Lucarelli è tra i vincitori del- letterario Delcogliano - Iermano, promosso dall'Associazione Libera, coordinamento di Benevento, in collaborazione con la Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di Sicurezza per ...Antonio Tortona si aggiudica il primo premio del Concorso Artistico Letterario "Delcogliano-Iermano". Lo studente frequenta la seconda IT B dell’Istituto Lucarelli di Benevento.Premio Scuola Digitale 2021, tutto pronto per la finale provinciale. Giovedì 29 aprile, a partire dalle 9 in un evento in diretta streaming, le ...