Premier League 2020/2021: il Leicester passeggia contro il WBA e vola a +4 sul quarto posto (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Leicester cala il tris contro il West Bromwich Albion e vola a quota 59 punti, blindando il terzo posto. Serata perfetta per le foxes, che nel match valido per la trentaduesima giornata di Premier League 2020/2021, s’impongono per 3-0 grazie alle reti di Vardy, Evans e Iheanacho. Tutto facile per gli uomini di Brendan Rodgers, capaci di archiviare la pratica dopo appena 36? di gioco. Complici i passi falsi di Chelsea e West Ham, inoltre, allungano sul +4. Con sole sei giornate da giocare, la Champions League non è più un miraggio per il Leicester, bensì un obiettivo concreto da raggiungere. Inoltre, come se non bastasse, l’ottima stagione è impreziosita dalla finale di FA Cup contro il Chelsea ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilcala il trisil West Bromwich Albion ea quota 59 punti, blindando il terzo. Serata perfetta per le foxes, che nel match valido per la trentaduesima giornata di, s’impongono per 3-0 grazie alle reti di Vardy, Evans e Iheanacho. Tutto facile per gli uomini di Brendan Rodgers, capaci di archiviare la pratica dopo appena 36? di gioco. Complici i passi falsi di Chelsea e West Ham, inoltre, allungano sul +4. Con sole sei giornate da giocare, la Championsnon è più un miraggio per il, bensì un obiettivo concreto da raggiungere. Inoltre, come se non bastasse, l’ottima stagione è impreziosita dalla finale di FA Cupil Chelsea ...

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - CorSport : #Superlega, i tifosi del #ManchesterUnited bloccano l'allenamento - antoguerrera : ps. Per quelli che chiedono. La Premier League è uno degli asset e brand più ricchi e prestigiosi del Regno Unito,… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: il #Leicester passeggia contro il #WBA e vola a +4 sul quarto posto - AndreaMarroni : @SandroSca L’aspetto determinante è la premier league che è una organizzazione formidabile che fattura miliardi , n… -