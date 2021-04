Pranzo politici sardi: si dimettono vertici Aou Cagliari (Di giovedì 22 aprile 2021) Si sono dimessi i vertici dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che il 7 aprile avevano partecipato al Pranzo di Sardara in zona arancione e con tutte le restrizioni del caso. All'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Si sono dimessi idell'Azienda ospedaliero universitaria diche il 7 aprile avevano partecipato aldi Sardara in zona arancione e con tutte le restrizioni del caso. All'...

agorarai : Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato o… - CorriereQ : Pranzo politici sardi: si dimettono vertici Aou Cagliari - gigitudine : RT @agorarai: Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato organizzato… - FrancescoHagus : RT @agorarai: Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato organizzato… - giovannibracal2 : RT @VivailDuce33: Buon pranzo a tutto il popolo di DESTRA ?????????????????????????come al solito NON è rivolto ai #politici #covvidioti #comunisti vo… -

Tutte le novità del dpcm in vigore dal 26 aprile 2021 ... ma i politici sono concordi che vada attuata nel pieno rispetto delle esigenze di contenimento ...i settori più colpiti e penalizzati dalle chiusure - è la riapertura di bar e ristoranti sia a pranzo ...

Pranzo politici sardi: in Procura il 'nodo' di chi ha pagato Agenzia ANSA Pranzo di Sardara, i politici hanno lasciato un conto da 1200 euro da pagare Oscilla tra i 1.000 e i 1.200 euro il costo del banchetto clandestino tenuto da circa 40 persone all'hotel Nuove Terme di Sardara.

L’azienda sanitaria travolta dal pranzo: si dimettono manager andati a Sardara La triade che governa l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari si è dimessa. Il general manager Giorgio Sorrentino, la direttrice sanitaria Paola Racugno e a quella amministrativa Roberta Manun ...

