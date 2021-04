Porte girevoli tra politica e affari? Per i partiti non è un problema. Dalla Lega al Pd sono tutti d’accordo: “La legge lo consente, tutto regolare” (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Porte girevoli tra politica e affari? Non sono un problema. Da tempo non si trovava un argomento in grado di mettere d’accordo tutti i partiti. Ma proprio tutti tutti: Dalla Lega al Pd, fino a Fratelli d’Italia, Forza Italia e persino un ex ministro del Movimento 5 stelle. sono tutti d’accordo a dire che siccome non c’è una legge che vieta ad ex ministri e deputati di andare a fare i lobbisti, è tutto regolare. Ecco perché che ilfattoquotidiano.it insieme a the Good Lobby ha lanciato una campagna per chiedere al governo una legge che fermi le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Letra? Nonun. Da tempo non si trovava un argomento in grado di mettere. Ma proprioal Pd, fino a Fratelli d’Italia, Forza Italia e persino un ex ministro del Movimento 5 stelle.a dire che siccome non c’è unache vieta ad ex ministri e deputati di andare a fare i lobbisti, è. Ecco perché che ilfattoquotidiano.it insieme a the Good Lobby ha lanciato una campagna per chiedere al governo unache fermi le ...

