Ponte Stretto | Musumeci | “Necessario per far diventare Sicilia il cuore del Mediterraneo”

"Vogliamo diventare il cuore del Mediterraneo e non è possibile diventarlo se non c'è Alta Velocità. Ma non ci può essere Alta Velocità senza attraversamento veloce dello Stretto di Messina". A dirlo e' il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Catania col governatore della Calabria, Nino Spirli', e l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, sul Ponte sullo Stretto.

