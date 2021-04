Ponte Morandi, la procura di Genova ha chiuso le indagini sul crollo (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – La procura di Genova ha chiuso dopo quasi tre anni le indagini per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta già notificando gli avvisi agli indagati. Gli incidenti probatori sono due: il primo sullo stato di salute del viadotto, il secondo sulle cause effettive che hanno portato al crollo è che è stato chiuso a fine febbraio. Dall’avviso di conclusioni indagini che gli investigatori della Guardia di Finanza sta notificando in queste ore ai 69 indagati più le due società Aspi e Spea è emerso che già nel 1990 e nel 1991 Autostrade Spa sapeva che nella pila 9 – quella poi crollata – vi erano “due ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Ladihadopo quasi tre anni leper ildel, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta già notificando gli avvisi agli indagati. Gli incidenti probatori sono due: il primo sullo stato di salute del viadotto, il secondo sulle cause effettive che hanno portato alè che è statoa fine febbraio. Dall’avviso di conclusioniche gli investigatori della Guardia di Finanza sta notificando in queste ore ai 69 indagati più le due società Aspi e Spea è emerso che già nel 1990 e nel 1991 Autostrade Spa sapeva che nella pila 9 – quella poi crollata – vi erano “due ...

