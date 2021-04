Ponte Morandi | indagini chiuse | «Incoscienza | immobilismo e negligenza»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono passati quasi tre anni dal 14 agosto 2018, il giorno del crollo del, che trascinò con sé 43 persone innocenti. Che semplicemente passavano di lì, per andare al lavoro, tornare a casa e andare in vacanza, in una terribile giornata di pioggia. Leper il crollo del viadotto sono state. La Guardia di Finanza ha notificato avvisi di garanzia a 69 persone fisiche e 2 società: Autostrade per l’Italia e Spea. Alla base delle accuse, la perizia dei consulenti dei pubblici ministeri, il professor Pier Giorgio Malerba, docente della Statale di Milano, e l’ingegnere Renato Buratti. Nella loro perizia parlano di “”, “”, “”. Di comunicazioni “incomplete, equivoche, fuorvianti” e di “manutenzioni inadeguate”. Nel ...

