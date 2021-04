Ponte Marconi, auto finisce nel Tevere: si cerca uomo disperso (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – I Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno appena individuato un’auto sommersa del fiume Tevere all’altezza di Ponte Marconi, a Roma. Secondo quanto si apprende il ritrovamento e’ collegato alle ricerche di un uomo scomparso, avviate questa mattina. I militari della stazione Garbatella nella giornata di ieri hanno ricevuto una segnalazione di scomparsa da parte di una donna di 29 anni che ha raccontato che il suo compagno, un romano del ’77, si era allontanato da casa senza farvi ritorno. La donna ha anche riferito che l’uomo in passato aveva gia’ manifestato intenti suicidi. Le ricerche subito avviate hanno portato i Carabinieri, attraverso il segnale gps dell’auto, sul greto del fiume dove sono stati riscontrati segni di pneumatici in direzione dell’acqua. Le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – I Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno appena individuato un’sommersa del fiumeall’altezza di, a Roma. Secondo quanto si apprende il ritrovamento e’ collegato alle ricerche di unscomparso, avviate questa mattina. I militari della stazione Garbatella nella giornata di ieri hanno ricevuto una segnalazione di scomparsa da parte di una donna di 29 anni che ha raccontato che il suo compagno, un romano del ’77, si era allontanato da casa senza farvi ritorno. La donna ha anche riferito che l’in passato aveva gia’ manifestato intenti suicidi. Le ricerche subito avviate hanno portato i Carabinieri, attraverso il segnale gps dell’, sul greto del fiume dove sono stati riscontrati segni di pneumatici in direzione dell’acqua. Le ...

