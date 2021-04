Pomeriggio 5, Barbara D’Urso terrorizzata: “Ho sentito un grande boato”, e interrompe la diretta. La verità lascia senza parole (Di giovedì 22 aprile 2021) grande paura a Pomeriggio 5, il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Come sempre, l’ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e ieri 21 aprile si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. All’improvviso però è accaduto qualcosa di imprevisto: un rumore molto forte ha terrorizzato tutti e la conduttrice ha interrotto la diretta. “Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore“, ha detto. Rientrati in studio, Barbara D’Urso ha chiarito: “Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti”. Immediati i commenti dei fan della trasmissione su Twitter: “Abito in zona, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)paura a5, il programma pomeridiano condotto dasu Canale 5. Come sempre, l’ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e ieri 21 aprile si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. All’improvviso però è accaduto qualcosa di imprevisto: un rumore molto forte ha terrorizzato tutti e la conduttrice ha interrotto la. “Houn, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore“, ha detto. Rientrati in studio,ha chiarito: “Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma ilè stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti”. Immediati i commenti dei fan della trasmissione su Twitter: “Abito in zona, anche ...

