Pollica | il messaggio del sindaco per la Giornata della Terra | Dieta e stile di vita | il mondo impari dal Cilento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Lamedinea non solo fa bene agli esseri umani ma ci consente, con il nostro regime alimentare, di non pesare troppo sul nostro pianeta. Anzi, il nostro pianeta trova beneficio dall’utilizzo da parte degli esseri umani dellodimedineo”. Stefano Pisani,dinel, il comune che ospita ‘Food for Earth Day’, una maratona digitale di 24 ore sulla sostenibilità organizzata da Future Food Institute e Fao che si svolge oggi in oltre 30 Paesi delin occasione, racconta alla Dire l’impegno delle comunità che, in unglobalizzato, preservano ancora lodi ...