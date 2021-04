Polizia e municipale disperdono la folla in zona Universitaria - (Di giovedì 22 aprile 2021) folla in zona u, si pensa a 'contromisure e presidio fisso': preoccupa il 25 aprile al Pratello - VIDEO 21 aprile 2021 Leggi su bolognatoday (Di giovedì 22 aprile 2021)inu, si pensa a 'contromisure e presidio fisso': preoccupa il 25 aprile al Pratello - VIDEO 21 aprile 2021

Il progetto, a scuola all'aperto nei giardini degli istituti Coronavirus e scuola, Nardella: 'Mascherine Ffp2 agli studenti su bus e tram' 19 aprile 2021 Scuola, visite 'on line' degli alunni alla polizia municipale a cavallo 18 aprile 2021 Covid: Toscana verso la zona gialla. Chi riapre e cosa si potrà fare 22 aprile 2021 Tavoli, pedane, piani di lavoro e panchine in legno per fare lezione all'...

Litorale, balneari e Polizia Municipale si confrontano sulla partenza della stagione PisaToday Somma Vesuviana, Monitoraggio ambientale – Verso potenziamento della videosorveglianza Nuovi ritrovamenti di amianto e rifiuti abbandonati nel corso della task force operata questa mattina a Somma Vesuviana dalle Guardie Ecozoofile in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.

Assembramenti: a Bologna si gioca d'anticipo. Sgomberate le piazze della movida Polizia e Municipale intervengono prima che la folla diventi troppo numerosa Bologna, 22 aprile 2021 - La polizia e la municipale, questo pomeriggio, hanno giocato “d’anticipo”, arrivando a sgomberare ...

