Pnrr | Bellanova | “Determinante per garantire digitalizzazione | innovazione e rafforzamento delle infrastrutture”

ROMA – L'ex ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva, ha partecipato all'iniziativa di Confsal sul tema della digitalizzazione dei trasporti e il cambiamento strutturale che questo comporterà. Ecco le sue parole: "L'impegno della digitalizzazione va di pari passo con quello per la sostenibilità, con l'obiettivo di migliorare e rafforzare la qualità della vita e del lavoro e promuovendo la competitività delle nostre imprese, in particolare nel Mezzogiorno e assicurando così il rilancio dei territori e del Paese tutto. In questo, il Pnrr sarà Determinante per garantire digitalizzazione, innovazione e il rafforzamento delle infrastrutture con ...

