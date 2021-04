PlayStation sempre meno indie? Ma se ha appena investito su Asobu e gli indie giapponesi! (Di giovedì 22 aprile 2021) PlayStation ha appena concluso una partnership ampia e di successo. Asobu, centro comunitario per sviluppatori giapponesi indipendenti con sede a Shibuya, Tokyo, ha annunciato di aver ricevuto supporto dalla società, che è diventata lo sponsor ufficiale. In questo centro, i creatori possono lavorare sui loro progetti e avere feedback e supporto da altri creatori. Diventando sponsor ufficiale di Asobu, PlayStation rivela il suo sostegno agli indie giapponesi, e in questo modo si posiziona per accompagnare o promuovere piccoli progetti. "È un chiaro segno dei loro continui sforzi per sostenere e raggiungere gli indie giapponesi", ha detto Asobu. In qualità di sponsor ufficiale, presumiamo che PlayStation ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021)haconcluso una partnership ampia e di successo., centro comunitario per sviluppatori giapponesi indipendenti con sede a Shibuya, Tokyo, ha annunciato di aver ricevuto supporto dalla società, che è diventata lo sponsor ufficiale. In questo centro, i creatori possono lavorare sui loro progetti e avere feedback e supporto da altri creatori. Diventando sponsor ufficiale dirivela il suo sostegno agligiapponesi, e in questo modo si posiziona per accompagnare o promuovere piccoli progetti. "È un chiaro segno dei loro continui sforzi per sostenere e raggiungere gligiapponesi", ha detto. In qualità di sponsor ufficiale, presumiamo che...

