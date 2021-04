PlayStation: premio britannico al marketing per Sony (Di giovedì 22 aprile 2021) Sony vince un premio per il marketing di PlayStation sul suolo londinese: il London Underground in salsa PS5 conquista la rivista Campaign Il lancio di PS5 ha colto il territorio britannico come un fulmine a ciel sereno, ma il secondo lockdown non ha fermato il brand PlayStation, in una campagna marketing che è valsa a Sony un premio. Ad assegnare questo riconoscimento è stato il periodico Campaign, che ha lodato l’audacia di una iniziativa dall’alto potenziale di fallimento con lo svuotamento della città interessata. Londra infatti ha riscontrato molto meno viavai del solito, ma per fortuna la viralità delle immagini offerte da Sony ha prevalso e la creatività è stata premiata. In tempo di pandemia, questo vuol ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021)vince unper ildisul suolo londinese: il London Underground in salsa PS5 conquista la rivista Campaign Il lancio di PS5 ha colto il territoriocome un fulmine a ciel sereno, ma il secondo lockdown non ha fermato il brand, in una campagnache è valsa aun. Ad assegnare questo riconoscimento è stato il periodico Campaign, che ha lodato l’audacia di una iniziativa dall’alto potenziale di fallimento con lo svuotamento della città interessata. Londra infatti ha riscontrato molto meno viavai del solito, ma per fortuna la viralità delle immagini offerte daha prevalso e la creatività è stata premiata. In tempo di pandemia, questo vuol ...

Advertising

tuttoteKit : #PlayStation: premio britannico al #Marketing per #Sony #tuttotek - Alina_twain : Il premio #SUPERLEGAEUROPEA va a me, che alle superiori creavo sulla PlayStation squadre composte da calciatori mor… - senseikawaiii2 : @niprilbbn *le da el premio de Playstation* UwU - italiatopgames : Complimenti ad Anna da Catania che vince Tennis World Tour Complete Edition per Playstation 5! Domani vi sveliamo i… -