PlayStation Plus Video Pass: ecco in cosa consiste il nuovo servizio di Sony (Di giovedì 22 aprile 2021) PlayStation Plus Video Pass è il nome del servizio che Sony sta testando su un territorio specifico. Vediamo insieme di cosa si tratta Ieri, diversi siti hanno riferito di un logo per qualcosa chiamato PlayStation Plus Video Pass, oltre a questa descrizione: “Un nuovo vantaggio disponibile per un periodo di tempo limitato su PlayStation Plus… PS Plus Video Pass è un servizio in prova che sarà attivo dal 22/04/2021 al 22/04/2022. Il vantaggio dell’abbonamento è disponibile per gli utenti di PS Plus in Polonia. “ Oggi, Sony ha ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021)è il nome delchesta testando su un territorio specifico. Vediamo insieme disi tratta Ieri, diversi siti hanno riferito di un logo per qualchiamato, oltre a questa descrizione: “Unvantaggio disponibile per un periodo di tempo limitato su… PSè unin prova che sarà attivo dal 22/04/2021 al 22/04/2022. Il vantaggio dell’abbonamento è disponibile per gli utenti di PSin Polonia. “ Oggi,ha ...

