Pioggia e temperali in Campania | scatta l’allerta meteo nelle seguenti zone

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertacon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani venerdì 23 aprile. AllertainSulle3,5,6,7,8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia temperali

iL Meteo

Maltempo, in arrivo piogge e temporali: scatta allerta meteo gialla. Da mezzennote di oggi e per le prossime 24 ore ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l’intera giornata ...