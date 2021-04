Pierpaolo Spollon | chi è | età | carriera | chi è la fidanzata | Instagram | Facebook | serie tv | altezza | film | Leonardo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore: chi è, età,è un giovane attore nato a Padova il 10 febbraio del 1989. Nel 2008 ha partecipato a un provino e il regista Alex Infascelli lo ha notato e gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Da Padovasi è trasferito nella Capitale per studiare recitazione al Centro Sperimentale. Ha preso parte a diversetv di successo, recentemente lo abbiamo visto anche in Che Dio ci Aiuti 6.: vita ...

Advertising

crediciecamente : RT @AlbertoFuschi: Diana del Bufalo, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini Il regalo per Valeria Fabrizi #CheDioCiAiuti6 #… - fenjivrainbow : RT @sonolaferaz: la potenza della coppia gianmarco saurino/pierpaolo spollon #leonardolaserie - Giada89MC : RT @AlbertoFuschi: Diana del Bufalo, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini Il regalo per Valeria Fabrizi #CheDioCiAiuti6 #… - sdcworld : RT @sonolaferaz: la potenza della coppia gianmarco saurino/pierpaolo spollon #leonardolaserie -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Spollon

Il cast de Che Dio ci aiuti in studio per Valeria Nello specifico a fare una sorpresa a Valeria Fabrizi sono stati Gianmarco Saurino, Diana del bufalo e Erasmo Genzini eche hanno ...Il cast de Che Dio ci aiuti in studio per Valeria Nello specifico a fare una sorpresa a Valeria Fabrizi sono stati Gianmarco Saurino, Diana del bufalo e Erasmo Genzini eche hanno ...Pierpaolo Spollon è ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 - nella puntata di giovedì 22 aprile 2021. L'attore è tra i protagonisti della fiction Un pass ...Doc – Nelle tue mani 2 arriva su Rai 1. Stando alle prime anticipazioni, si parlerà anche di Covid - 19 (inevitabile non trattare l'argomento per una serie a tema medico) oltre alle nuove trame pronte ...