Piemonte, quasi 1500 i nuovi contagi (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora sopra quota mille i contagi in Piemonte. Secondo l'Unità di crisi della Regione Piemonte sono 1.464 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 5,9% di 24.993 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 557 (38%). Stabile il numero di decessi, 46 nelle ultime 24 ore, di cui tre verificatisi oggi, e 2.114 guariti. In lieve incremento le terapie intensive, dove i ricoverati sono 280 (+3), mentre i ricoverati negli altri reparti, ancora in calo, sono 2.568 (-98). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284, mentre gli attualmente positivi sono 19.132. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 341.981 positivi, 11.085 decessi e 311.764 guariti.

