Piemonte | la decisione della Regione su acquisto vaccino

gurupazzia : @ArmoniosiAccent Per adesso serve tra Piemonte e Sardegna, decisione presa dal presidente della regione Sardegna, i… - Ansa_Piemonte : Tav: portavoce No Tav lascia carcere, è ai domiciliari. Decisione del Tribunale di Sorveglianza #ANSA - IlRisvPopolare : Revoca dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi La Regione Piemonte revoca dal 15 APRILE 2021 lo… - IlRisvPopolare : REVOCA DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI La Regione Piemonte revoca da oggi 14 APRILE 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte decisione

La Repubblica

...avranno ancora qualche ora di tempo per approfondire i progetti e restituire la loro... a cura di Anas La strada del Tenda è un collegamento essenziale per la Granda e per il Sud del,......tra le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e la Regioneper dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale, della polemica scoppiata a Novi Ligure per la...CUNEO CRONACA - Procede speditamente il percorso di ripresa dei lavori del Tenda bis, il cui cantiere è stato distrutto dall’alluvione Alex che a inizio ottobre 2020 ha interrotto i collegamenti strad ...Da lunedì 26 aprile il Lazio dovrebbe passare in una fascia più bassa. Ristoranti, sport da contatto, cinema, spostamenti: cosa prevede il decreto ...