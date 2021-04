Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d’azzardo. Maggioranza Cirio sotto pressione (Di giovedì 22 aprile 2021) In Piemonte la Maggioranza di centrodestra scricchiola sul gioco d’azzardo. Nonostante lo smarcamento di Forza Italia prima e di Fratelli d’Italia poi, la Lega da due settimane continua a chiedere la modifica della legge n.9/2016, mirando al cuore delle “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”. I leghisti vogliono abolire il cosiddetto “distanziometro”, ossia il divieto di avere slot machine per quei locali che si trovino a 500 metri (300 metri nei comuni più piccoli) da luoghi sensibili come bancomat, scuole, ospedali o stazioni. Votata nel 2016 all’unanimità da tutte le forze politiche, destra compresa, la legge n.9 sul gioco d’azzardo permetteva agli esercizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Inladi centrodestra scricchiola sul. Nonostante lo smarcamento di Forza Italia prima e di Fratelli d’Italia poi, lada due settimane continua a chiedere la modificalegge n.9/2016, mirando al cuore delle “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione delpatologico”. I leghisti vogliono abolire il cosiddetto “distanziometro”, ossia il divieto di avere slot machine per quei locali che si trovino a 500 metri (300 metri nei comuni più piccoli) da luoghi sensibili come bancomat, scuole, ospedali o stazioni. Votata nel 2016 all’unanimità da tutte le forze politiche, destra compresa, la legge n.9 sulpermetteva agli esercizi ...

comristorazione : Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d’azzardo. Maggioranza Cirio sotto pressione VERG… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d’azzardo. Maggioranza Cirio sotto pressione https:/… - frenkevita : RT @fattoquotidiano: Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d’azzardo. Maggioranza Cirio sotto pressione https:/… - fattoquotidiano : Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d’azzardo. Maggioranza Cirio sotto pressione - paolocol1 : RT @ritarapis: In Piemonte siamo messi così. Questa mattina sulle pareti dell'ospedale Valdese di Torino c'erano questi manifesti. Nella r… -