"Picchiato e maltrattato da mamma e zio quando ho detto in casa che ero gay"

Giacomo dopo Malika, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa dopo aver rivelato in famiglia la propria omosessualità. E appunto dopo la storia di Malika anche Giacomo, un giovane di Levane, ha ...Tre operatori del centro per disabili mentali Ben Haukal, nel quartiere Brancaccio, a Palermo, sono stati arrestati per aver sistematicamentegli ospiti della struttura. I carabinieri hanno eseguito nei loro confronti un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari. Per altri due e' scattato l'obbligo di presentazione ...La drammatica storia di Giacomo, giovane di Levane: lei mi diceva che facevo schifo, lui mi ha distrutto il Pc. E alla fine hanno denunciato me. Sostenuto solo dal babbo ...Centro residenziale come un lager per i pazienti spastici di una struttura di Palermo: violenze e insulti ai disabili ...