Perez: “La Superlega esiste. Juventus e Milan sono ancora dentro” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “La Superlega esiste. È in stand-by. Juventus e Milan non se ne sono andate. Siamo tutti insieme, e il Barcellona sta riflettendo”. Lo ha dichiarato Florentino Perez, presidente del Real Madrid, intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘El Larguero’ di Cadena Ser. In merito agli attacchi ricevuti da parte di Uefa e Fifa, Perez ha spiegato: “Non ho mai visto tanta aggressività, era qualcosa di orchestrato. Ci ha sorpreso tutti. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di vedere il presidente della Uefa e quello della Fifa. Non ci hanno risposto. In 20 anni non ho mai visto questa aggressività. Minacce, insulti, come se avessimo ucciso il calcio”. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “La Superlega esiste. È in stand-by. Juventus e Milan non se ne sono andate. Siamo tutti insieme, e il Barcellona sta riflettendo”. Lo ha dichiarato Florentino Perez, presidente del Real Madrid, intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘El Larguero’ di Cadena Ser. In merito agli attacchi ricevuti da parte di Uefa e Fifa, Perez ha spiegato: “Non ho mai visto tanta aggressività, era qualcosa di orchestrato. Ci ha sorpreso tutti. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di vedere il presidente della Uefa e quello della Fifa. Non ci hanno risposto. In 20 anni non ho mai visto questa aggressività. Minacce, insulti, come se avessimo ucciso il calcio”.

