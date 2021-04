“Perché mia figlia si chiamerà Luce”. Cristina Chiabotto, presto mamma, svela il significato di questo nome (Di giovedì 22 aprile 2021) Cristina Chiabotto è al settimo cielo a livello personale. L’attrice e conduttrice televisiva è infatti entrata ormai nel nono mese di gravidanza e si appresta a dare alla Luce la sua bambina. La nascita della piccola dovrebbe arrivare intorno ai primi giorni di maggio e, prima di questo splendido avvenimento, ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Gente’ dove ha spiegato un aspetto particolare. Ha svelato infatti i motivi che l’hanno spinta a chiamare la figlia Luce Maria. Per la donna si tratterà della prima figlia, che giungerà dunque a 34 anni. L’ha cercata fortemente insieme al suo coniuge Marco Roscio e adesso non spera altro che partorirla e conoscerla. Precisamente la gravidanza dovrebbe terminare il 4 maggio, ma non sappiamo ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)è al settimo cielo a livello personale. L’attrice e conduttrice televisiva è infatti entrata ormai nel nono mese di gravidanza e si appresta a dare allala sua bambina. La nascita della piccola dovrebbe arrivare intorno ai primi giorni di maggio e, prima displendido avvenimento, ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Gente’ dove ha spiegato un aspetto particolare. Hato infatti i motivi che l’hanno spinta a chiamare laMaria. Per la donna si tratterà della prima, che giungerà dunque a 34 anni. L’ha cercata fortemente insieme al suo coniuge Marco Roscio e adesso non spera altro che partorirla e conoscerla. Precisamente la gravidanza dovrebbe terminare il 4 maggio, ma non sappiamo ancora ...

Fognini non ci sta: "Ho pagato per qualcosa che non ho fatto. Voglio capire perché"