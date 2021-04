Perché l’Isola dei Famosi è registrata il giovedì e non Supervivientes (Di giovedì 22 aprile 2021) Da quando è iniziata l'edizione spagnola, Ilary Blasi non va in onda in diretta nel secondo appuntamento settimanale: tutte le spiegazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 22 aprile 2021) Da quando è iniziata l'edizione spagnola, Ilary Blasi non va in onda in diretta nel secondo appuntamento settimanale: tutte le spiegazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

itsmc17 : RT @giulypier13: Alcune persone prima di sbarcare sull'isola dovevano fare un bel corso sul rispetto e l'educazione perché non ne hanno man… - hrdcrimar : RT @giulypier13: Alcune persone prima di sbarcare sull'isola dovevano fare un bel corso sul rispetto e l'educazione perché non ne hanno man… - Rino47884494 : RT @giulypier13: Alcune persone prima di sbarcare sull'isola dovevano fare un bel corso sul rispetto e l'educazione perché non ne hanno man… - BITCHYFit : Supervivientes, ecco perché ha la precedenza su L’Isola dei Famosi (che quindi viene registrata il giovedì)… - Rosaria94266963 : RT @giulypier13: Alcune persone prima di sbarcare sull'isola dovevano fare un bel corso sul rispetto e l'educazione perché non ne hanno man… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Isola «L Isola dei Famosi 2021» e Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare Vanity Fair Italia