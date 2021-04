Perché l’Isola dei Famosi è registrata il giovedì e non Supervivientes (Di giovedì 22 aprile 2021) Isola dei Famosi Da quando è iniziata l’edizione spagnola, Ilary Blasi non va in onda in diretta nel secondo appuntamento settimanale: tutte le spiegazioni Pubblicato su 22 Aprile 2021 Perché la puntata del giovedì dell’Isola dei Famosi è registrata? E soprattutto Perché è l’Isola italiana a dover rinunciare alla diretta e non quella spagnola? A poche settimane di distanza dallo sbarco dei “nostri” naufraghi, in Honduras è cominciato infatti anche Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Da quel momento Ilary Blasi e i suoi opinionisti sono quasi costretti a registrare la puntata per poter andare ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Isola deiDa quando è iniziata l’edizione spagnola, Ilary Blasi non va in onda in diretta nel secondo appuntamento settimanale: tutte le spiegazioni Pubblicato su 22 Aprile 2021la puntata deldeldei? E soprattuttoitaliana a dover rinunciare alla diretta e non quella spagnola? A poche settimane di distanza dallo sbarco dei “nostri” naufraghi, in Honduras è cominciato infatti anche, la versione spagnola deldei. Da quel momento Ilary Blasi e i suoi opinionisti sono quasi costretti a registrare la puntata per poter andare ...

