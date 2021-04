Perché il no al nuovo decreto riaperture è il primo atto della guerra di Salvini a Draghi (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo strappo della Lega nel Cdm che ha dato l'ok alla norma che riapre l'Italia dal 26 aprile è frutto di un calcolo politico. Dietro c'è la paura per i sondaggi in calo e la strategia del Capitano ... Leggi su today (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo strappoLega nel Cdm che ha dato l'ok alla norma che riapre l'Italia dal 26 aprile è frutto di un calcolo politico. Dietro c'è la paura per i sondaggi in calo e la strategia del Capitano ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - mauroberruto : Adesso torniamo a parlare di roadmap di riaperture, di ristori e sostegni per ASD e SSD, gestori di impianti, pales… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - uforaI : ero tutta contenta perché convinta che oggi sarebbe uscito il nuovo episodio di #TFATWS ma poi mi sono resa conto che è giovedì - LascioTd : Quando ti svegli hai un motivo in più per sorridere, perché il nuovo giorno può regalarti ciò che non ti ha donato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nuovo Superlega, Sconcerti: con l'Uefa bisogna rendere sostenibile l'azienda calcio ...Nasi possibile successore di Agnelli alla Juventus dopo il flop Questa disperazione va usata perché ... Organizzarlo sotto il mantello dell'Uefa sarebbe un ottimo nuovo inizio . Per trovare soluzioni al ...

Agnelli e la Superlega: ultimo ad arrendersi e smentito anche da Boris Johnson. Beffa dopo la sconfitta ...scuse - del resto nei sondaggi il popolo juventino era l'unico in maggioranza favorevole al nuovo ... completa un quadro più grigio che bianconero perché anche i presidenti sono giudicati dai risultati, ...

Formazione professionale, Grieco: "Riqualificheremo tutta la filiera" latinaoggi.eu ...Nasi possibile successore di Agnelli alla Juventus dopo il flop Questa disperazione va usata... Organizzarlo sotto il mantello dell'Uefa sarebbe un ottimoinizio . Per trovare soluzioni al ......scuse - del resto nei sondaggi il popolo juventino era l'unico in maggioranza favorevole al... completa un quadro più grigio che bianconeroanche i presidenti sono giudicati dai risultati, ...