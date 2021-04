Per oltre 74% italiani la burocrazia assorbe troppo tempo ai medici (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Rimettere i medici al centro del Servizio sanitario. E' quello che chiedono gli italiani, secondo il 1° Rapporto Cida-Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere - Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming. Il 69,8% dei cittadini, si legge nel Rapporto, "ha elevata fiducia nei medici perché mettono sempre e comunque la salute del paziente al primo posto, prima dell'aspetto economico o di altro tipo". Per il 74,2%, nel proprio lavoro i medici non dovrebbero essere obbligati a dedicare troppo tempo ad aspetti burocratici. Il 66,2% degli italiani poi vuole sia sempre salvaguardata la totale autonomia dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Rimettere ial centro del Servizio sanitario. E' quello che chiedono gli, secondo il 1° Rapporto Cida-Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere - Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming. Il 69,8% dei cittadini, si legge nel Rapporto, "ha elevata fiducia neiperché mettono sempre e comunque la salute del paziente al primo posto, prima dell'aspetto economico o di altro tipo". Per il 74,2%, nel proprio lavoro inon dovrebbero essere obbligati a dedicaread aspetti burocratici. Il 66,2% deglipoi vuole sia sempre salvaguardata la totale autonomia dei ...

Advertising

RaiUno : Con #Ulisse alla scoperta di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi. Un impero che comandò sull’intero Mediterr… - istat_it : ??Online #infografica #istat su 'Prima ondata della pandemia. Un’analisi della mortalità per causa e luogo del dece… - gennaromigliore : Attaccare l’avvocato difensore di una donna che denuncia una violenza è già di per sé deplorevole. Se a farlo è la… - ilariomaiolo : RT @IlarioMaiolo4: @CarloCalenda Inoltre altezza 2 Ponti, oltre il collegamento ferroviario a Tiburtina, un collegamento tra Flaminio e Nuo… - elizabethmaci : RT @ManuelaBellipan: Oltre 400 fermi alle proteste per Navalny. Arrestate la portavoce @Kira_Yarmysh e l'avvocata @SobolLubov. In strada… -