Per la Pa gli Italiani vogliono buoni manager non assunzioni clientelari (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Quali cose secondo gli Italiani servirebbero per far funzionare meglio la Pa? In primis, la semplificazione di leggi, regole e procedure (49,8%), poi assunzioni di persone capaci con metodi non clientelari (41,6%), più digitale (26,7%), assunzioni di figure professionali con competenze specialistiche come ingegneri, esperti, tecnici di sostenibilità e del digitale (24,9%) e più giovani (21,8%). E' quanto evidenzia il 1° Rapporto Cida-Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere - Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming. Risposte ed idee, spiega il Rapporto, condivise trasversalmente ai territori e ai gruppi sociali che indicano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Quali cose secondo gliservirebbero per far funzionare meglio la Pa? In primis, la semplificazione di leggi, regole e procedure (49,8%), poidi persone capaci con metodi non(41,6%), più digitale (26,7%),di figure professionali con competenze specialistiche come ingegneri, esperti, tecnici di sostenibilità e del digitale (24,9%) e più giovani (21,8%). E' quanto evidenzia il 1° Rapporto Cida-Censis "Il valore deiper tornare a crescere nel benessere - Perché con piùla Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo” presentato questa mattina in streaming. Risposte ed idee, spiega il Rapporto, condivise trasversalmente ai territori e ai gruppi sociali che indicano ...

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Video Grillo, Macina (M5S):"Beppe doveva evitarlo. Ma Bongiorno agisce da legale o da senatrice?" Dispiace per quello che è successo ma riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la ... Voi dei Cinque Stelle ne avete parlato con lui? L'avete visto? "Io non l'ho visto e non gli ho parlato. ...

Portogallo primo Paese a presentare il Recovery. Ultime limature al nostro E' iniziata la riunione a Palazzo Chigi del premier Draghi e del ministro dell'Economia con gli altri ministri competenti (Colao, Cingolani, Speranza) e i capi delegazione della maggioranza per discutere le ultime misure per il rilancio economico, il piano nazionale della ripresa e ...

Recovery, cresce la dote aggiuntiva per gli investimenti Il Sole 24 ORE Vaccini, Bassetti: voler scegliere quale fare è assurdo Genova, 22 apr. (askanews) - "Oggi abbiamo due tipi di vaccini, quelli a mRna e quelli a vettore virale. Trovo abbastanza assurdo e sbagliato che le persone scelgano il vaccino, qui non è che si tratt ...

