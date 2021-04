Per la Frana di Tavernola interrogazione al premier Draghi (Di giovedì 22 aprile 2021) La preoccupazione per la Frana che incombe sul Sebino dal Monte Saresano a Tavernola Bergamasca arriva anche alla Camera dei Deputati. Nelle scorse ore un gruppo di Deputati del Pd, tra cui l'ex ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) La preoccupazione per lache incombe sul Sebino dal Monte Saresano aBergamasca arriva anche alla Camera dei Deputati. Nelle scorse ore un gruppo di Deputati del Pd, tra cui l'ex ...

"Pomontico" intervistato: la frana di Campo Lo Feno ...tratto è di vitale importanza per le attività sociali, l'economia e la sicurezza sanitaria delle persone che vivono e lavorano nel lontano occidente dell'Elba. Sono passati cinque mesi dalla frana di ...

Tavernola, cementificio chiuso da 60 giorni per l'allerta frana: due studi per ripartire in sicurezza L'Eco di Bergamo Sabato riapre la Statale Amalfitana ricostruzione in tempi record dopo la frana Riaprirà al traffico sabato 24 aprile la statale 163 interrotta ad Amalfi da oltre due mesi e mezzo a causa di un terribile smottamento che solo per miracolo non si trasformò ...

Per la Frana di Tavernola interrogazione al premier Draghi Domani i sindaci coinvolti e altre autorità del Sebino auditi dalle commissioni Ambiente e Difesa della Camera ...

