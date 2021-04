Per il sesto anno consecutivo Cisco al primo posto nella classifica Great Place to Work Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) (22 Aprile 2021) - Milano, 22 aprile 2021 - Per il sesto anno consecutivo, Cisco Italia ha guadagnato il primo posto nella classifica Great Place to Work Italia - Best WorkPlaces 2021 per la categoria Medium Companies (150 – 499 dipendenti). Nell'anno più difficile per tutti, l'azienda ha riconfermato l'attenzione nei confronti delle persone, delle loro esigenze e delle loro potenzialità che è il centro della sua identità, scegliendo di rilanciare sul proprio obiettivo più alto: abilitare la trasformazione digitale, creando un futuro più inclusivo per tutti. L'annuncio del primo posto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (22 Aprile 2021) - Milano, 22 aprile 2021 - Per ilha guadagnato ilto- Bests 2021 per la categoria Medium Companies (150 – 499 dipendenti). Nell'più difficile per tutti, l'azienda ha riconfermato l'attenzione nei confronti delle persone, delle loro esigenze e delle loro potenzialità che è il centro della sua identità, scegliendo di rilanciare sul proprio obiettivo più alto: abilitare la trasformazione digitale, creando un futuro più inclusivo per tutti. L'annuncio del...

