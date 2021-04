"Per colpa tua non posso seppellire mio figlio". Andrea Romano, il terrificante dramma privato: cosa non sapevamo (Di giovedì 22 aprile 2021) A tragedia si aggiunge tragedia. “Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me”, scrive Andrea Romano in un commovente ma durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter. “Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". Il deputato del Pd si rivolge direttamente alla sindaca di Roma Virginia Raggi rendendo pubblico il suo dolore privato che è anche il dolore di tanti cittadini che non riescono a seppellire i propri cari. Dario, il figlio di Andrea Romano, era affetto da una forma di disabilità che lo costringeva su una sedia a rotelle. Il padre aveva parlato di lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) A tragedia si aggiunge tragedia. “Oggi sono due mesi che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me”, scrivein un commovente ma durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter. “Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". Il deputato del Pd si rivolge direttamente alla sindaca di Roma Virginia Raggi rendendo pubblico il suo doloreche è anche il dolore di tanti cittadini che non riescono ai propri cari. Dario, ildi, era affetto da una forma di disabilità che lo costringeva su una sedia a rotelle. Il padre aveva parlato di lui ...

