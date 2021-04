Pensioni anticipate 2021 | nasce ‘Quota 100 noi del 1960’ | 62 anni o 41 per tutti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nei giorni scorsi ci siamo imbattuti casualmente su Facebook nel nome di un gruppo che ha subito destato il nostro interesse vuoi per i contenuti pubblicati in pagina , vuoi per i commenti per tale ragione abbiamo deciso di interfacciarci con Marco Molla, uno degli iscritti, che ci ha spiegato le finalità e le ragioni del gruppo nato da pochi mesi che porta il nome di :100 noi del 1960?. L’amministratore del gruppo é GiGiampietro, il quale ci ha anche già gentilmente fornito il suo recapito e che sarà nostra cura intervistare nei prossimi giorni. Al momento possiamo dirvi che il gruppo ha uno scopo nobile ed utile a quanti sono prossimi alla pensione e sono rimasti fuori dalla quota 100: raggruppare chi si sta avvicinando alla pensione, che però é rimasto escluso dalla quota 100, essendo nato nel 1960 o dopo. L’idea, ci spiega Marco, ...

PasqualeMarro : #Pensionianticipate a maggio 2021: il calendario per ritirarle alle #Poste

La scadenza della domanda per le con 37 anni e 10 mesi di contributi o di vecchiaia a 62 anni, e dunque con cinque anni di anticipo rispetto ai requisiti richiesti dalla riforma Fornero, potrebbe essere un limite ...Nel certificato di pensione vengono poi riportati specifici avvisi: sia per ricordare ai titolari di "quota 100" e "precoci" il peculiare regime di incumulabilità che comporta l'...