Pedopornografia e odio razziale | 8 minorenni indagati a Pisa

(Di giovedì 22 aprile 2021) commenta La polizia ha individuato aottoaccusati di diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all', propaganda antisemita e detenzione illegale di armi da ...

La Polizia di Stato di Pisa ha individuato e indagato otto minorenni responsabili, a vario titolo, di gravi reati, tra cui diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all'razziale per propaganda antisemita e detenzione illegale di strumenti atti all'offesa. E' il bilancio di un'indagine avviata nel 2019 come costola di un altro procedimento penale su una presunta ...commenta La polizia ha individuato a Pisa otto minorenni accusati di diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all'razziale, propaganda antisemita e detenzione illegale di armi da taglio e strumenti atti ad offendere. L'indagine è partita dall'esame del cellulare di uno dei ragazzi, un 16enne, e ha portato ...L'indagine è partita dall'esame del cellulare di uno dei ragazzi, un 16enne, e ha portato all'identificazione degli altri, che ora sono indagati dalla Procura.La Polizia di Stato di Pisa ha individuato e indagato otto minorenni responsabili, a vario titolo, di gravi reati, tra cui diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all'odio razziale per p ...