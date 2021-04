Pedopornografia e incitamento odio razziale | indagati 8 minori a Pisa

(Di giovedì 22 aprile 2021) La polizia di, a conclusione di una complessa attività investigativa, ha individuato e indagato otto minorenni resisi responsabili, a vario titolo, di diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all’per propaganda antisemita e detenzione illegale di strumenti atti all’offesa. L’indagine, spiega in una nota la polizia, ha preso da un altro procedimento penale, risalente alla fine del 2019, relativo a un’inchiesta su una presunta violenza sessuale conclusasi con un’archiviazione. Analizzando il cellulare di un sedicenne che era stato coinvolto nelle indagini sulla presunta violenza, la squadra mobile avrebbe scoperto immagini di bambini costretti a subire atti sessuali. A inviarle sarebbe stato un altro ragazzo, minore dei 16 anni, nella cui abitazione, dove vive con i genitori, una perquisizione ha portato ...

UnioneSarda : Pedopornografia e incitamento all'odio razziale, indagati otto minori #Pisa -

