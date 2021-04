Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi: come sta? Il bollettino medico (Di venerdì 23 aprile 2021) Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi 2021. L’annuncio di Ilary Blasi: “Le tue condizioni di salute non ti permettono di proseguire”. E’ ufficiale: Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi 2021. Dopo essersi infortunato alla spalla ed essere rientrato in gruppo, l’ex calciatore non è ancora riuscito a recuperare e le sue condizioni non gli permettono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 aprile 2021)dei2021. L’annuncio di Ilary Blasi: “Le tue condizioni di salute non ti permettono di proseguire”. E’ ufficiale:dei2021. Dopo essersi infortunato alla spalla ed essere rientrato in gruppo, l’ex calciatore non è ancora riuscito a recuperare e le sue condizioni non gli permettono L'articolo èto pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IsolaDeiFamosi : Le condizioni di Paul non gli permettono di continuare. ?? Paul Gascoigne lascia la Palapa. #Isola - EmyRose6519 : Ho appena letto che Paul Gascoigne è stato costretto ad abbandonare l' isola perche il problema che ha alla spall… - see_lallero : #isola dei Famosi 15, Paul Gascoigne abbandona - laziopress : #Repost @isoladeifamosi ... Le condizioni di Paul non gli permettono di continuare. ?? Paul Gascoigne lascia la Pala… - nadi1913 : RT @IsolaDeiFamosi: Le condizioni di Paul non gli permettono di continuare. ?? Paul Gascoigne lascia la Palapa. #Isola -